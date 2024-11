Lançamento em dose dupla: Matheusinho estreia “Sem Drama” e “Caminho Sem Volta”

Matheusinho lançou “Sem Drama” feat. Davi Quaresma e “Caminho Sem Volta”, no dia 14 de novembro. O cantor, conhecido por sua voz marcante e letras envolventes, traz uma nova proposta musical que promete conquistar ainda mais os corações.

“Eu chamei o Davi porque tinha certeza que essa mistura iria combinar muito e nós dois ficamos muito felizes com o resultado”, disse o cantor sobre o single.

“Eu apostei muito nesse som e o Davi só abrilhantou mais a música. Para nós já é um grande sucesso”, completou Matheusinho.

“Participar desse projeto com o Matheusinho foi incrível. Nos conhecemos anos atrás, quando eu tinha 12 ou 13 anos, no camarim de um show do Ferrugem. Eu era fã dele, e agora, anos depois, gravamos juntos a música ‘Sem Drama’, composta pelo Suel e também gravada pelo nosso ídolo, Ferrugem. É uma realização, e estou certo de que as pessoas irão amar, pois fizemos tudo com muito sentimento.”, revelou Davi Quaresma.

Os dois singles já estão disponíveis em todas as plataformas. Não perca a chance de ouvir e sentir a nova fase do Matheusinho.