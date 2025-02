Lancha com 18 pessoas a bordo naufraga em Búzios, no Rio

Uma lancha que estava no mar de Búzios naufragou neste domingo (2/2). Conforme informações da Marinha do Brasil, havia 18 pessoas a bordo. Todas foram resgatadas com vida.

As vítimas do naufrágio estavam próximas à Praia Rasa quando houve o incidente. Elas pediram socorro e foram resgatadas por pessoas que estavam em outras embarcações na região.

Notificada do acidente, a Marinha informou ter enviado uma equipe ao local. No entanto, quando os agentes chegaram ao ponto do naufrágio, o socorro havia sido prestado por terceiros. Uma vítima precisou de atendimento médico e foi encaminhada para o Hospital Municipal Rodolpho Perisse.

O caso é apurado pela Marinha do Brasil. A reportagem procurou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCerj), mas não houve retorno.