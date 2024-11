Lancha naufraga na costa de Salvador

Uma embarcação, semelhante a um iate, foi vista naufragada na costa de Salvador, nesta quarta-feira (6). Em imagens encaminhadas ao Bahia Notícias, leitores informaram que o caso ocorreu no Yacht Clube da Bahia, na Av. Sete de Setembro.

“O Yacht Clube da Bahia confirma o afundamento da lancha de um associado por volta das 5h da manhã de hoje, 06/11, que estava fundeada em frente ao Clube, onde as embarcações podem lançar ancora e esperar para subir. A equipe de manutenção do Clube ofereceu todo o suporte, conseguindo realizar o resgate da lancha e retirada da água no final desta manhã”, disse o Yacht.