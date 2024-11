Landim cutuca Gabigol após polêmica no Flamengo

Gabigol segue rendendo pauta no noticiário do Flamengo. Após seu afastamento por atos de indisciplina, o presidente Rodolfo Landim voltou a ser questionado sobre a desistência na renovação de contrato do atacante. Segundo informações, houve acordo para extensão do vínculo por mais três anos, porém a diretoria rubro-negra recuou e deixou o jogador insatisfeito. Em entrevista, Landim abriu o jogo e não poupou palavras para defender a decisão.

“O ponto que prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que a nós fizemos uma proposta no valor que ele pediu, mas por um ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo que não acredita ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque, se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua? Se estou dando esse ano depois de dois anos que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria mais se ele tivesse um desempenho excepcional no ano que vem? Mais um ano ou mais três anos, como ele gostaria?”

Gabigol continua afastado das partidas do time e é bastante improvável sua volta para o próximo jogo do Flamengo, contra o Cuiabá, dia 20 de novembro, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. A equipe é a quarta colocada no Campeonato Brasileiro, com 59 pontos em 33 jogos. São 17 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, somando 59% de aproveitamento.