Lateral do Bahia, Santi Arias, é punido com 4 jogos de suspensão por agressão

O lateral-direito titular do Bahia, Santiago Arias, foi punido pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por quatro jogos de suspensão na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.

A condenação é motivada pela agressão do jogador contra o atacante Michael, do Flamengo, na partida diante do Rubro-Negro, pela 29ª rodada do Brasileirão, no último dia 5 de outubro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

O lance, ocorrido nos acréscimos do jogo, ocasionou em pênalti, que resultou no segundo gol do Flamengo no jogo. O lateral colombiano foi enquadrado no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”. A pena prevista é de quatro a 12 partidas. Arias, assim sendo, recebeu a pena mínima.