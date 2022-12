Latrocínios e roubo de veículos em São Paulo crescem em novembro

Nos comparativos entre novembro de 2021 e novembro de 2022, os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) revelam um crescimento do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo o órgão, houve um aumento de 46% no número de casos, indo de 12 em 2021 para 17 em 2022. Já em relação aos homicídios dolosos, houve crescimento de 2,8%, indo de 212 ocorrências para 218 em novembro deste ano. Roubos também registraram aumento de 7,2%, com 19.820 registros no último ano contra 21.259 em 2022. Por sua vez, roubos de veículos apresentaram elevação de 27%, indo de 3.236 para 4.107 Outro crime que teve aumento foi o de furto, que saltou de 54.309 para 57.104 registros em um ano. Já no acumulado do ano, os latrocínios, que aumentara em novembro, registraram queda de 1,3%, com dois casos a menos. Homicídios dolosos (4,6%), roubos (9%) e furtos (21%), foram na contramão e registraram altas ao longo do ano. Ainda de acordo com as estatísticas, os registros de estupro tiveram quedas 7,7%.

