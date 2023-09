Laudo não conclui se deputado apalpou seio de colega na Alesp

Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo aponta que não é possível “determinar com convicção ter havido qualquer tipo de apalpação dos seios” da ex-deputada estadual Isa Penna (PCdoB) pelo ex-deputado Fernando Cury (União Brasil). O documento foi obtido pela Folha de S. Paulo.

O documento, assinado pela perita criminal Vilma Soares, destaca, no entanto, que “pode-se observar o contato da mão direita do envolvido, junto à parte lateral superior direita do corpo da envolvida, na altura das suas costelas”.

O relatório ressalta ainda que o toque de Cury em Isa durou três segundos, uma vez que a reação da ex-parlamentar que afastou o colega foi imediata.

“Tão logo o envolvido toca na envolvida essa reage imediatamente a tal ação, se afastando rapidamente dele”, diz trecho do texto.

A perícia contou com análise das câmeras de segurança do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e foi solicitada pela defesa de Fernando Cury e autorizada pela juíza Danielle da Silva, da 18ª Vara Criminal de São Paulo, no processo em que o político responde por importunação sexual.

“Pelas imagens, é possível observar o contato e a dinâmica do braço direito do envolvido junto ao corpo da envolvida, ao mesmo tempo em que ele se curva ligeiramente sobre ela. Vindo esta, então, a afastar-se imediatamente dele”, reforça outro trecho do relatório.

Após revisão, Alesp lança cartilha contra assédio para evitar polêmica

O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania)

O deputado estadual Fernando Cury Raphael Montanaro / Alesp

Deputado Fernando Cury em sessão da Alesp

Deputado Fernando Cury em sessão da Alesp Divulgação/Alesp

Isa Penna, deputada estadual de São Paulo pelo PSOL

Isa Penna, deputada estadual de São Paulo Carol Jacob/Alesp

Relembre o caso Isa Penna subiu à tribuna da Alesp em 17 de dezembro de 2020 para dizer que foi assediada pelo então colega Fernando Cury no plenário da Casa. O parlamentar foi afastado por seis meses e, depois, expulso de seu partido à época, o Cidadania.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou, em dezembro de 2021, por unanimidade, a denúncia contra Fernando Cury.

Confira:

Vídeo gravado durante sessão da @AssembleiaSP mostra deputado Fernando Cury (Cidadania) passando a mão no seio da deputada Isa Penna (PSol).

Penna conversa com a mesa diretora, quando Cury se aproxima dela por trás e passa a mão em seus seios. Deputada imediatamente o repele. pic.twitter.com/0QxXuirlDX

— Metrópoles (@Metropoles) December 17, 2020