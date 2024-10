Laudo pericial revela que assinatura de Ana Hickmann em contrato de R$ 652 mil é ‘irrefutavelmente falsa’

Um laudo pericial, divulgado nesta quarta-feira (23) revelou que as assinaturas de Ana Hickmann em um contrato bancário no valor de R$ 652 mil são “irrefutavelmente falsas”. A solicitação para a análise partiu do Tribunal de Justiça de São Paulo, após a apresentadora acusar sua ex-agente, Cláudia Helena dos Santos, de ter falsificado sua assinatura em conluio com Alexandre Correa. A assinatura em questão estava vinculada a um pedido de empréstimo de R$ 652.331,43 junto ao banco Itaú. Durante a perícia, foram utilizados métodos avançados, como microscópio e radiação ultravioleta, para comparar a assinatura do contrato com documentos autênticos de Ana Hickmann. A investigação descartou a possibilidade de que a falsificação tivesse ocorrido sem imitação ou por meio de imitação servil. A defesa de Cláudia Helena dos Santos e Alexandre Correa optou por não se manifestar sobre o laudo, argumentando que não existe um laudo pericial oficial anexado ao inquérito policial. A situação gerou repercussão, uma vez que envolve figuras públicas e questões de integridade financeira. O caso destaca a importância da verificação de assinaturas em transações financeiras, especialmente em contratos de grande valor.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA