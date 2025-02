Lauro de Freitas: Briga entre Teobaldo e vice-prefeito tem como pano de fundo “sabotagem” de empresário contra Débora Regis

A recente briga entre o empresário Teobaldo Costa e o vice-prefeito de Lauro de Freitas, Mateus Reis, ambos do União Brasil, tem como pano de fundo insatisfações do ex-candidato na cidade contra a prefeita Débora Regis (União). Os dois discutiram durante um evento recente e, de acordo com fontes, chegaram a trocar ofensas.

Integrantes do núcleo duro de Débora dizem que Teobaldo tem atuado para “minar” e “sabotar” a gestão da prefeita. A briga teria acontecido justamente porque o empresário convidou o vice-prefeito para pensar em um projeto alternativo a Débora para 2028, o que, de acordo com as fontes, foi recusado por Mateus. O vice-prefeito, dizem fontes do núcleo duro, tem agido para blindar Débora.

A insatisfação de Teobaldo começou antes mesmo da posse de Débora e tem como motivo a composição do governo e a eleição na Câmara Municipal. Ele tem dito nos bastidores que “foi roubado” dele o comando do Legislativo da cidade, onde tentava emplacar o aliado Nilton Sapucaia (União) como presidente. Contudo, venceu o vereador Juca (PSDB), que conseguiu aglutinar mais apoios. O que se comenta é que Sapucaia perdeu em função da rejeição de Teobaldo no meio político por seu estilo “autoritário” e “truculento”.

Na gestão de Débora, Teobaldo tentava emplacar o comando da Secretaria do Meio Ambiente, que acabou ficando com Brígido Neto, nome da própria prefeita. Além disso, o empresário também esperava indicar a nova secretária da Saúde após a saída da ex-deputada Mirela Macedo, que deixou o posto logo no início da gestão por questões familiares. Contudo, Débora não acatou a indicação do empresário e avisou que não pretende deixar a pasta sob influência política.

Por conta disso, relatam pessoas próximas a Débora, Teobaldo tem atuado para “sabotar” a gestão e tem procurado pessoas da base da prefeita para fazerem críticas à administração. A situação tem provocado insatisfação entre aliados mais próximos a Débora. Integrantes do núcleo duro da prefeita já confessaram que receberam propostas de Teobaldo para “juntar forças” contra Débora.