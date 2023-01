Lavagem do Bonfim terá policiamento reforçado para evitar atos antidemocráticos

Uma procissão marítima marcou a programação desta quarta-feira (11) das homenagens ao Senhor do Bonfim. Na quinta-feira (12), acontece a tradicional Lavagem do adro da basílica, que reúne uma multidão que sai da Igreja da Conceição da Praia em direção à Colina.

Nesta quarta, o percurso é inverso: sai de Humaitá para a Conceição. Além dos fiéis, a procissão marítima contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, do vice Geraldo Jr.

No evento, o governador disse que solicitou à Secretaria da Segurança Pública (SSP) que reforçasse o policiamento durante a Lavagem, para evitar qualquer ato antidemocrático.

“Eu determinei que a Segurança Pública pudesse ampliar as forças, sem perder de vista o interior. Estamos trabalhando com a nossa Inteligência para que a gente possa garantir a pacificação da caminhada amanhã”, afirmou.

Durante a procissão, Jerônimo e o vice-governador Geraldo Jr carregaram o andor com a imagem do santo, ao lado de membros da irmandade. O governador afirmou que decidiu participar do ato nesta quarta para divulgar a programação religiosa.

“É um momento emocionante, a gente está fazendo o percurso ao contrário [da Lavagem do Bonfim]. Estamos aproveitando pra fazer o percurso turístico e divulgar para as pessoas em casa, saber dessa iniciativa da irmandade também. Além de pedir fé para o Brasil continuar unido para combater a fome, e outros problemas”, disse.

Também participaram do evento os secretários do Turismo, Maurício Bacelar, e da Cultura, Bruno Monteiro.

Reunião de governadores

No evento, Jerônimo afirmou que os governadores do Nordeste vão se reunir na próxima sexta-feira (13) para estabelecer uma pauta conjunta que será entregue ao presidente Lula no próximo dia 27. A reunião será a primeira oficial sobre questões do país entre governadores.

Na última segunda-feira (9), os gestores foram até Brasília para prestar apoio aos representantes dos três poderes que foram atacados durante os atos de terrorismo na capital federal.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o intuito do encontro da próxima sexta é definir as prioridades. “Vamos estabelecer uma pauta de projetos de infraestrutura, segurança pública, educação, e apresentar no dia 27. Para isso, nós vamos nos reunir sexta agora, para definir uma pauta comum e as pautas individuais de cada estado”, explicou o governador.