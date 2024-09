‘Lavei a alma dos eleitores’, diz Datena após agressão contra Marçal durante debate

Segundo o jornalista, Marçal teria entrado em contato com ele um dia antes da cadeirada para pedir desculpas pelas ofensas durante os encontros anteriores

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Episódio da cadeirada ocrreu no último domingo (15)



O apresentador e candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, declarou, nesta segunda-feira (16), que não se arrepende de ter agredido o influenciador digital e concorrente do PRTB, Pablo Marçal, durante um debate na “TV Cultura”. Ele afirmou que sua atitude foi uma forma de “lavar a alma” dos eleitores, apesar de reconhecer que não é a favor da violência. Datena explicou que, se tivesse que enfrentar a mesma situação novamente, agiria da mesma maneira. Durante o debate, ele se sentiu ofendido por acusações graves feitas por Marçal, o que o levou a tentar agredi-lo fisicamente. O candidato do PSDB argumentou que sua ação tinha como objetivo alertar sobre os perigos que a candidatura de Marçal representa para a democracia e para a cidade.

Embora tenha cancelado alguns compromissos de campanha, Datena reafirmou sua determinação em seguir na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A assessoria do candidato divulgou mensagens em que Marçal se desculpa pelas “palavras pesadas” que utilizou contra Datena, o que gerou um clima tenso entre os dois.

Em um comunicado, Datena expressou sua revolta em relação às ofensas verbais que recebeu do adversário e destacou que sua reação foi uma resposta a um histórico de ataques. Ele ressaltou a necessidade de proteger a democracia e a integridade da cidade, enfatizando que sua postura é uma defesa de valores fundamentais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile