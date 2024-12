Lazio vence Ajax e reassume a liderança da Liga Europa

A Lazio conquistou uma vitória importante sobre o Ajax, com um placar de 3 a 1, e assim reassumiu a liderança da Liga Europa, acumulando 16 pontos. O Ajax, por sua vez, permanece na 11ª posição, com 10 pontos. A partida teve um início equilibrado, com o Ajax dominando a posse de bola, mas a Lazio conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos. O gol inicial da Lazio foi marcado por Tchaouna, que deu à equipe uma vantagem crucial. No segundo tempo, o Ajax conseguiu igualar a partida com um gol de Traoré, mas a Lazio não demorou a retomar a liderança. Os gols de Dele-Bashiru e Pedro garantiram a vitória e a manutenção da posição de destaque na competição.

Enquanto isso, o Eintracht Frankfurt enfrentou uma derrota para o Lyon, que terminou em 3 a 2, resultando na queda da equipe da terceira para a quinta posição, agora com 13 pontos. O Frankfurt começou a partida de forma promissora, mas o Lyon reagiu e virou o jogo, com gols de Cherki, Fofana e Nuamah. Apesar de uma tentativa de recuperação com o gol de Marmoush, o Frankfurt não conseguiu empatar e viu sua invencibilidade na competição ser quebrada. A rodada da Liga Europa trouxe outros resultados significativos, com a Roma vencendo o Braga por 3 a 0 e o Manchester United superando o Viktoria Plzen por 2 a 1.

Além disso, o Malmo e o Galatasaray empataram em 2 a 2, enquanto o Olympiacos e o Twente não saíram do zero. O PAOK teve uma performance impressionante, derrotando o Ferencváros por 5 a 0. Outros jogos notáveis incluíram o empate entre Rangers e Tottenham em 1 a 1 e a vitória da Real Sociedad sobre o Dínamo de Kiev por 3 a 0. Esses resultados refletem a competitividade da Liga Europa, com várias equipes lutando por posições de destaque.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA