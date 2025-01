Léa Mendonça defende a transparência na gestão do dízimo pelas igrejas

A cantora gospel e pastora Léa Mendonça, alertou os evangélicos a respeito dos dízimos e ofertas que são entregues aos pastores atualmente.

Para ela, é crucial saber a destinação dos recursos, se estão sendo usados para a obra de Deus, para o desenvolvimento ou para o enriquecimento de “pastores”.

Léa disse que em algumas igrejas as pregações são para fazer sacrifícios financeiros, campanhas, e persuadir os fiéis a darem grandes valores.

“Raspa o teu cofre, traz para casa de Deus. Traz o seu dízimo e não queira saber o que vão fazer com ele. Isso já foi tempo, hoje é preciso saber sim”, disse.

A cantora prosseguiu dizendo que é preciso estar em lugares responsáveis, pois há muitos pastores que são verdadeiros mercenários.

“Tem muita gente enriquecendo com o dinheiro da igreja. Não são pastores, são mercenários que não cuidam das ovelhas, mas querem a lã delas. Então, precisamos estar em lugares responsáveis, que vão fazer com o dinheiro que você ganhou suado, fazer a obra do Senhor se desenvolver.”, concluiu.

