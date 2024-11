Leandro Hassum abre o jogo sobre mudança 10 anos após bariátrica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Leandro Hassum, 51, fez um relato após completar 10 anos que passou pela cirurgia bariátrica.

Na quarta-feira (7), o ator usou suas redes sociais para falar sobre data. Ele refletiu sobre as dificuldades desse período.

No texto, Hassum contou que teve altos e baixos. “Dia 1 de novembro, comemorei 10 anos dessa minha nova fase. Dez anos do dia que decidi tratar minha doença, Obesidade Mórbida. Fui de 150 kg para 87 kg. Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico, a luta não para e nunca irá parar”.

Ele ainda contou que o período de pandemia foi o mais difícil. “No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei mesmo seguindo minha rotina de exercícios, comecei a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg. Tomei um susto em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar”.

O artista relembrou que chegou a ganhar uma parte do peso que havia perdido. “Óbvio que eu não fiquei nos 87 kg. Aliás, nem queria mesmo. Mas havia desde muito estacionado em 93kg que me deixava feliz. Porém, vi a balança marcar 113 kg, os temidos 3 dígitos. Quem tem a doença sabe o medo que dá”.

O comediante contou que se reorganizou para voltar ao seu objetivo.

“Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma autossabotagem invisível. Quando você vê, está bebendo muito. Hoje 10 anos e 6 dias depois já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg”.

Por fim, Hassum disse que o nascimento de sua neta, Aurora, filha de Pietra Hassum, e o amor de sua esposa, Karina Hassum, lhe ajudaram a manter o foco. “Preciso ficar saudável por mim e para viver muitos anos essa alegria”.

