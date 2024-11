Leandro Hassum abre o jogo sobre viver Silvio Santos no cinema

Leandro Hassum abriu o jogo após o anúncio de que ele interpretará Silvio Santos em novo filme sobre o comunicador. Com direção de Cris D’Amato e roteiro de Paulo Cursino, a produção vai acompanhar os bastidores do programa que levou o empresário para a casa de grande parte dos brasileiros.

O ator lembrou que recebeu o primeiro convite para viver Silvio em 2017, de Cursino, quando não existia nenhum projeto na mesma linha em andamento ainda. “Eu disse ‘tá doido, Paulo! Eu?’ e ele disse ‘Sim, você parece com ele jovem. Sinceramente… não acreditei. Mas confio tanto no Paulo que… topei. Por diversos motivos (que não vem ao caso)… não rolou”, contou em uma publicação feita no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Hassum (@leandrohassum)

Ele explicou então que, em 2023, voltou a ser convidado para interpretar o mesmo personagem. Hassum leu o roteiro, gostou e aceitou o desafio de dar vida a um dos principais nomes da televisão brasileira. Agora, ele comemora a decisão.

“Me sinto muito honrado em poder homenagear o maior de todos. Sei que alguns irão dizer ‘mais um filme do Silvio!’ A minha resposta é simples: o tamanho do Silvio Santos, sua história de vida, tem infinitos cortes e fases. Podemos fazer 20, 30 filmes (o nosso será o melhor hahahaha)”, brincou.

Ele pontuou ainda que a equipe tem tido todo o cuidado possível com a produção. “Vamos respeitar muito e eternizar a história do maior de TODOS… Senor Abravanel. Vulgo Silvio Santos. Ele vem aí”, encerrou Leandro Hassum.

Vale lembrar que outro filme sobre Silvio Santos foi lançado recentemente. Em setembro deste ano, Silvio chegou aos cinemas brasileiros com Rodrigo Faro como protagonista e uma história que separa o empresário popular do homem.