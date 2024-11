Leandro Hassum sobre viver Silvio Santos no cinema: “Maior de todos”

Leandro Hassum abriu o jogo sobre viver Silvio Santos no cinema. Rodrigo Faro já estrelou uma cinebiografia sobre o apresentador do SBT e, agora, o comediante dará vida ao veterano da TV nos cinemas. “Maior de todos”, disse.

“Bora lá! Vamos ver como isso vai rolar. Hoje cá estamos vivendo essa história. Me sinto muito honrado em poder homenagear o maior de todos. Sei que alguns irão dizer: Mais um filme do Silvio!”, declarou.

Hassum completou: “A minha resposta é simples. O tamanho do Silvio Santos, sua história de vida tem infinitos cortes e fases. Podemos fazer 20… 30 filmes [o nosso será o melhor hahahaha]”.

A trama vai contar os bastidores do programa de Silvio na emissora paulistana. “Brincadeiras à parte, o que posso garantir para o público e, principalmente, para toda a família Abravanel, é que vamos respeitar muito e eternizar a história do Maior de TODOS. Ele vem aí!”, concluiu.

O ator deixou a mensagem logo depois da Paris Filmes anunciar a produção, na noite dessa quinta-feira (21/11), que tem estreia prevista para agosto do ano que vem. O longa traz Cris D’Amato na direção e Paulo Cursino no roteiro. As gravações começaram na semana passada na Terra da Garoa.

