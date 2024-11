LeBron James negocia fusão de SpringHill com produtora de ‘The Kardashians’

LeBron James está em tratativas para unir sua produtora de cinema e televisão, a SpringHill, com a britânica Fulwell 73, famosa pela criação do reality show The Kardashians. Ambas as empresas enxergam na fusão uma chance de se consolidar no setor e unir forças para desenvolver novos conteúdos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. As negociações entre as duas companhias estão em andamento há vários meses, embora ainda não haja garantias de que um acordo será alcançado. A SpringHill, que foi estabelecida por James em 2020, já produziu obras como “Space Jam: Um Novo Legado” e a série documental “Starting 5”.

Por sua vez, a Fulwell 73 é reconhecida por sua expertise em criar séries sem roteiro e por sua participação em eventos ao vivo, incluindo o prestigiado Grammy Awards. A união das duas empresas poderia resultar em uma combinação interessante de talentos e experiências. Se concretizada, a fusão promete ampliar o alcance de ambas as produtoras, permitindo a criação de conteúdos diversificados e inovadores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira