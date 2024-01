Leci Brandão é hospitalizada em São Paulo por problema vascular

A deputada estadual e cantora Leci Brandão está hospitalizada em São Paulo devido a um problema vascular. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, que relatou que o estado de saúde da cantora, de 79 anos, é estável. Leci está internada desde segunda-feira, 15, quando realizou exames de rotina que revelaram um problema de circulação em uma das pernas. Em nota, sua equipe afirmou que a situação não é grave, mas requer cuidados específicos. “Leci já realizou um procedimento no ano passado para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que, devido a uma agenda intensa e extensa que ela enfrentou nos últimos meses, a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias”, diz.

No ano passado, Leci já havia passado por um procedimento para tratar o mesmo problema. Os profissionais avaliaram que, devido à agenda intensa e extensa que a cantora enfrentou nos últimos meses, a recuperação seria mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. A assessoria agradeceu as mensagens de apoio e desejos de rápida recuperação recebidos e pediu que continuem enviando preces e energias positivas para a líder amada. Em setembro de 2023, Leci precisou ser levada ao Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após passar mal durante um voo. Na ocasião, ela realizou uma ressonância para descartar problemas neurológicos e foi liberada em seguida.

*Com informações da Agência Brasil