Lei do ex age duas vezes e Bahia vence o Grêmio pelo Brasileirão

O Bahia venceu o Grêmio, neste sábado (17/8), por 2 x 0, fora de casa. A partida foi válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou uma sequência de oitos jogos sem perder do clube gaúcho.

Em jogo movimentado e equilibrado, o Grêmio viu de perto a famosa lei do ex agir nos dois gols do Bahia. Thaciano marcou duas vezes, mas não comemorou. Pelo Tricolor Gaúcho, o atacante jogou em 183 oportunidades e marcou 15 gols.

Com a vitória, o Bahia aparece, até o momento, na 6ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos. Já o Grêmio segue lutando para se afastar da zona do rebaixamento e está na 14ª posição, com 24 pontos.

Gols do jogo O Bahia abriu o placar aos 44 minutos do 1º tempo. Em contra-ataque, o Jean Lucas acionou Everaldo, que cruzou para Thaciano marcar.

Thaciano fez o segundo dele e do jogo aos 31 minutos do 2º tempo, de cabeça após escanteio. Ele chegou aos 14 gols na temporada, o artilheiro do Bahia na temporada.