Lei Orçamentária Anual – LOA: É uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nesta lei, está contido um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o Município, levando em conta os recursos disponíveis. O Projeto de Lei Orçamentárias Anual é elaborado pelo Poder Executivo e proposta para o poder Legislativo até o dia 30 de Setembro do ano anterior de sua vigência.

Todo cidadão deve participar , CITANDO PRIORIDADES E ENCAMINHANDO SUGESTÕES ATÉ O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.

Participar!

O post Lei orçamentaria apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.