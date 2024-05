Lei que garante sigilo da vítima de violência doméstica é publicada

Legislação foi publicada nesta 4ª feira (22.mai.2024) no “Diário Oficial da União”; medida passa a vigorar em 180 dias

PODER360 22.mai.2024 (quarta-feira)



A lei para manter em sigilo o nome da vítima em casos de violência doméstica ou familiar foi publicada na edição desta 4ª feira (22.mai.2024) do Diário Oficial da União. O documento inclui na Lei Maria da Penha um artigo que assegura a proteção. O texto (íntegra – PDF – 116 kB) foi sancionado na 3ª feira (21.mai) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes da lei, a decisão de manter ou não o sigilo do nome da vítima dependia de avaliação do próprio juiz do caso. A lei estabelece que o sigilo passa a ser automático e não é exigido mais um pedido da vítima ou avaliação judicial. A nova legislação entra em vigor em 180 dias.