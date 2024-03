Leia a íntegra do depoimento do ex-comandante da Marinha Almir Ganier

O ministro do STF Alexandre de Moraes retirou o sigilo de 27 depoimentos da operação Tempus Veritatis nesta 6ª feira (15.mar)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou o sigilo, nesta 6ª feira (15.mar.2024), de 27 depoimentos à PF (Polícia Federal) de envolvidos na operação Tempus Veritatis, incluindo o do almirante e ex-comandante da Marinha na 2ª metade da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Almir Garnier Santos. Seu depoimento à PF foi em fevereiro deste ano na investigação sobre um suposto plano de golpe de Estado, mas Garnier Santos optou por permanecer em silêncio. Eis a íntegra (PDF – 1 MB) do depoimento.