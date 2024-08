Leia em infográficos o que se sabe do acidente da Voepass

Queda do voo 2283 matou 61 pessoas em Vinhedo, no interior de SP; Cenipa recuperou caixa-preta

A queda de um avião modelo ATR 72-500 da Voepass matou 61 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, na 6ª feira (9.ago.2024). O turbohélice havia decolado da cidade de Cascavel (PR) em direção a Guarulhos (SP).

É o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) apura as causas do acidente. Em entrevista a jornalistas, o chefe do órgão, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, declarou que as caixas-pretas com os dados de voz e do voo foram recuperadas. As informações são fundamentais para entender o que aconteceu.

O Poder360 preparou infográficos a respeito do desastre aéreo –leia abaixo.

O que se sabe do avião

modelo do avião – ATR 72-500; situação – regular (o certificado de manutenção estava em dia e era válido até junho de 2026); ano de fabricação – 2010; fabricante – Avions de Transport Régional (joint venture da francesa Airbus e da italiana Leonardo); capacidade de transporte – 68 passageiros e 5 tripulantes; autonomia de voo – 1.324 km; carga máxima que pode transportar (passageiros + bagagens) – 7 toneladas; velocidade de cruzeiro – 511 km/h; comprimento – 27 metros; envergadura – 27 metros.

O que se sabe do voo 2283 da Voepass

origem do voo 2283 – decolou de Cascavel (PR), às 11h56 (horário de Brasília) de 9 de agosto; destino do voo 2283 – iria para Guarulhos (SP); onde caiu – Vinhedo (SP), cidade a cerca de 70 km a noroeste da capital paulista e com 76.540 habitantes; local exato da queda – condomínio Recanto Florido, no bairro de Capela; horário exato da queda – 13h22 (horário de Brasília) de 9 de agosto; quantos estavam a bordo – 61 pessoas (4 tripulantes e 57 passageiros); queda em parafuso – imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Dados coletados pelo Flight Radar, site que monitora voos, mostra que o voo 2283 começou a perder altitude às 13h21. Em apenas 1 minuto, o avião despencou. O ATR 72-500 sumiu dos radares às 13h22.

O que se sabe sobre o que pode ter acontecido O Cenipa vai analisar os dados de voz do piloto e do copiloto e do voo, como velocidade e altitude, para produzir um relatório detalhado a respeito do acidente. A conclusão do caso pode levar meses para sair.

Relatos de pilotos que voaram na mesma região e dados disponíveis sobre as condições meteorológicas no momento do acidente indicam que o avião da Voepass passou por uma área com alerta de congelamento severo.

A Voepass disse a jornalistas na noite de 6ª feira (9.ago) que aviões da ATR têm uma “sensibilidade um pouco maior à situação de gelo”, mas que ainda é cedo para fazer qualquer relação. O CEO da companhia, Eduardo Busch, e o diretor de operações, Marcel Moura, declararam que o modelo que caiu estava em “perfeitas condições de voo”.

Saiba mais no infográfico abaixo:

O que disseram as autoridades brasileiras

Lula, presidente da República – lamentou e decretou luto de 3 dias; Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado – pediu celeridade na investigação; Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara – manifestou seu apoio aos familiares e amigos das vítimas, e pediu que as autoridades descubram “no menor prazo possível” as causas do acidente; deputados de Cascavel – declararam que o momento é de dar apoio às famílias afetadas. Os congressistas Nelson Padovani (União Brasil-PR) e Fernando Giacobo (PL-PR) são de Cascavel; a cidade criou uma sala de emergência no aeroporto local.