Leila agradece Palmeiras após fim de uma década de parceria com a Crefisa: ‘Eternizamos nosso legado’

Leila Pereira, que ocupa a presidência do Palmeiras e da Crefisa, expressou sua gratidão pelo término do patrocínio da empresa ao clube, uma relação que se estendeu por uma década e é vista como um marco significativo. Em um vídeo divulgado, ela ressaltou a relevância dessa colaboração, que teve início em 2015, e destacou as mais de 100 vitórias do Palmeiras nesse período, incluindo dois títulos da Libertadores e quatro do Campeonato Brasileiro. Durante a década de parceria, a Crefisa investiu cerca de R$ 800 milhões no Palmeiras, sem contabilizar os gastos com contratações nos três primeiros anos.

WhatsApp

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leila Pereira (@leilapereira)

A partir de 2024, a responsabilidade pelo patrocínio será transferida para a Sportingbet, que fará um investimento anual de R$ 100 milhões, podendo aumentar para R$ 170 milhões com a inclusão de bônus. Leila Pereira também mencionou que a colaboração com o Palmeiras deixou um legado duradouro, refletindo a importância da união entre a empresa e o clube. Ela agradeceu ao Palmeiras pelas conquistas alcançadas ao longo dessa trajetória, que foi marcada por sucessos e vitórias significativas. A transição para a nova patrocinadora representa uma nova fase para o Palmeiras, que agora se prepara para um novo ciclo com a Sportingbet.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA