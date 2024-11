Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras até 2027

Leila Pereira foi reeleita para mais um mandato como presidente do Palmeiras, agora para o triênio 2025 a 2027. A eleição, que ocorreu recentemente, teve como principal concorrente Savério Orlandi. A Chapa 100 – Palmeiras Campeão obteve uma expressiva vitória, recebendo 2.295 votos, enquanto Orlandi conquistou 858, além de 30 votos em branco, totalizando 3.183 votos. A cerimônia de posse de Leila Pereira está marcada para o dia 15 de dezembro. Para este novo mandato, ela contará com a colaboração de quatro vices: Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Márcio Martin. Essa equipe promete dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos.

A trajetória política de Leila no Palmeiras teve início em 2017, quando foi eleita conselheira com 248 votos. Desde então, sua influência e participação nas decisões do clube só aumentaram. Em 2021, ela foi eleita presidente, obtendo 1.897 dos 2.141 votos válidos, o que demonstrou sua forte aceitação entre os membros do clube. Com essa nova reeleição, Leila Pereira se consolida como uma figura central na administração do Palmeiras, e sua liderança será fundamental para os próximos desafios que o clube enfrentará nos próximos anos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA