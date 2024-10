Leila Pereira revela desejo de renovar contrato com Abel até 2027

Abel Ferreira tem contrato até dezembro de 2025 com o Palmeiras, mas Leila Pereira, presidente do clube, não esconde o desejo de renovar com o português. Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, a dirigente revelou que, caso reeleita, quer contar com o técnico mais vitorioso da história do Verdão até 2027, quando acabaria seu possível segundo mandato.

“Se eu tiver a felicidade de ser reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o nosso treinador ficasse conosco até o final do segundo mandato. Isso seria histórico. Presidente nenhum passou dois mandatos com um único treinador. Acho que nunca passou um mandato com um único treinador.”, disse Leila.

“Eu tenho essa felicidade de ter esse grande treinador que para mim é o maior treinador da história do Palmeiras. Para mim não, para o palmeirense. Eu não tenho dúvida. Eu gostaria muito, mas isso não foi conversado, não foi tratado. Isso tudo tem seu tempo”, completou.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde o final de outubro de 2020. De lá para cá foram 282 jogos, 164 vitórias, 67 empates e 53 derrotas. Ele conquistou 10 títulos neste período.

