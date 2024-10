Leilão da Caixa oferece 500 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil; veja como participar

Em parceria com a Fidalgo Leilões, a Caixa está oferecendo 500 imóveis com descontos de até 55% e lances a partir de R$ 32,8 mil. As consultas e lances podem ser realizados até o dia 30 de outubro.

Estão disponíveis propriedades em todo o Brasil, sendo 175 casas, 310 apartamentos, dois imóveis comerciais e 13 terrenos. Entre as oportunidades, 6 são na região Norte, 112 no Nordeste, 81 no Centro-Oeste, 268 no Sudeste e 33 no Sul.

A Caixa irá cobrir dívidas das propriedades com IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e ITR (Imposto Territorial Rural) que ultrapassem o valor de R$ 1.000. Outros débitos, como condomínio atrasado, serão quitados independentemente do valor.

“Vale ressaltar que, em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é por conta do arrematante”, explica em nota Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da empresa.

Como participar do leilão

Cadastro e lances online devem ser realizados no site da Fidalgo Leilões (www.fidalgoleiloes.com.br). Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, basta fazer cadastro e enviar os documentos exigidos no edital.

Ainda segundo a empresa que realizará o leilão, é recomendado que os interessados se cadastrem o quanto antes devido a grande concorrência pelos imóveis.

É possível usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para arrematar o bem. Os participantes que desejarem realizar financiamento dos imóveis devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do fim do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Cuidados

Por conta desta estrutura de competitividade pelo lance mais alto, é importante estabelecer previamente um limite máximo para o quanto você pode gastar no leilão. Assim, você reduz os riscos de se empolgar e oferecer um valor maior do que pode de fato arcar. Lances feitos e não pagos podem ocasionar multas e outras punições.

Busque também conhecer a reputação da casa de leilões para não cair em golpes, principalmente ao se tratar de leilões online. No caso dos certames de imóveis, analise previamente todas as informações disponíveis previamente.

Serviço

Leilão da Caixa

Encerramento dia 30/10, às 10h00

Cadastro e lances online, no site da Fidalgo Leilões (www.fidalgoleiloes.com.br)

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583

