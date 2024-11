A Alfândega da Receita Federal em Viracopos vai realizar o último leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas no ano de 2024 no dia 3 de dezembro. São 168 lotes no total, que incluem smartphones, tablets, componentes eletrônicos, bolsas e calçados de grife, equipamentos fotográficos, videogames, relógios, entre outros. O leilão será realizado de forma eletrônica.

O certame conta com alguns destaques, como o lote 12, que conta com um Rolex e oito relógios marca Tag Heuer com lance mínimo em R$ 267.700. E o lote 92, que conta com 3 iPhones por R$ 900.

O período de recebimento das propostas será das 8h do dia 28 de novembro até as 21h do dia 2 de dezembro, no horário de Brasília. O leilão será realizado no dia 3. A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Os lotes de 1 ao 124 estão disponíveis para visitação a partir desta segunda-feira, 18, no Armazém de Mercadorias Perdidas no Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas (SP). A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada do lote.

A Receita Federal reforça que mercadorias do tipo “celular/acessório” não poderão ser comercializadas, ainda que arrematadas por pessoa jurídica. O proponente pessoa física somente poderá apresentar propostas para um único lote do total de lotes do tipo “Celular/Acessório” e “Notebook”.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser encontradas na página da Receita.

O post Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 900, Rolex e muito mais; confira como participar apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.