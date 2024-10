Leilão da Receita federal tem smartphones, vinhos, roupas e veículos; veja como participar

A Receita Federal vai realizar em São Paulo no dia 05 de novembro, a partir das 9h, um leilão de itens apreendidos ou abandonados. Entre os itens dos mais diversos como smartphones, computadores, video games, vinhos, roupas, automóveis, instrumentos musicais, utensílios domésticos. A lista completa de lotes está aberta para consulta neste link.

Será possível fazer propostas de valor para aquisição dos itens a partir das 8h do dia 25 de outubro até as 21h do 01 de novembro. As maiores propostas serão tornadas em lances iniciais.

No dia 05, as propostas serão organizadas a partir das 9h e, após as 10h, será possível fazer lances ao vivo. Tudo poderá ser acompanhado pelo site da Receita Federal.

Quem deseja ver os itens pode visitá-los nos locais informados na lista completa de objetos a serem leiloados. A visita deve ocorrer em dia útil, mediante agendamento. Cada local de armazenamento possui seu próprio horário de funcionamento, então é necessário também checar previamente onde está o item desejado.

Há lotes em sedes da Receita Federal espalhadas pelo estado de São Paulo, nas cidades de Barueri, Bauru, Guarulhos, Jacareí, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Taubaté.

Regras para saber antes de participar

A participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal ocorre através do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Alguns itens tem revenda proibida, mesmo que arrematados por pessoa jurídica. O pagamento das mercadorias deverá ser feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Quem arrematar algum bem, deverá fazer o pagamento do valor acordado em até 01 dia útil, ou nos sete dias seguintes com acréscimo de multa. Caso o pagamento não seja efetuado, há uma série de punições previstas, incluindo multa de 20% do valor mínimo do lote e impedimento de participar de licitação pública.

Já o prazo para retirada dos itens é de 30 dias corridos na sede da Receita Federal em que eles se encontram. Caso não sejam buscados, eles serão considerados abandonados e seguirão para outro leilão.

