Leilão de obra para implantação do sistema de abastecimento é finalizado com sucesso em São Paulo

Contratação é a primeira da Embasa no modelo “locação de ativos”. Consórcio Litoral Norte foi vencedor

Para acelerar a implantação do novo Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Praia do Forte, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) promoveu, na tarde de segunda-feira (3), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, o leilão do empreendimento no modelo “Locação de Ativos”. É a primeira vez que a empresa utiliza esse tipo de contratação, onde o vencedor fica responsável pelo financiamento e implantação da infraestrutura da obra, dentro do prazo de dois anos, e, após a entrega à Embasa para operação, será remunerado ao longo de 12 anos. Ao fim desse período, a infraestrutura passa a integrar o patrimônio da companhia. O Consórcio Litoral Norte foi o vencedor e será responsável pelo projeto que tem previsão de R$ 130 milhões em investimentos.

“É uma forma de acelerar os investimentos que precisamos fazer para cumprir as metas do marco legal do saneamento”, destaca o presidente da Embasa, Leonardo Góes. “Estamos engajando recursos privados para participar dessa obra, fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Litoral Norte da Bahia e para a geração de novos empregos, tanto na área imobiliária como no comércio e no turismo”.

A implantação do SIAA de Praia do Forte, no município de Mata de São João, irá garantir não apenas maior regularidade no fornecimento de água para as localidades já atendidas, como o atendimento das áreas de expansão imobiliária da região, que é uma das que mais crescem na Bahia. Além da Praia do Forte, serão diretamente beneficiadas as localidades de Imbassaí, Malhadas, Campinas e Barro Branco, todas pertencentes ao município de Mata de São João. Também serão beneficiadas, indiretamente, as localidades de Itacimirim, Guarajuba e Barra do Pojuca, situadas no município de Camaçari.

A obra inclui a implantação de uma nova unidade de captação de água bruta no rio Pojuca, uma nova estação de tratamento de água, além de adutoras, reservatórios e estações de bombeamento. A capacidade de produção de água passará dos atuais 180 litros por segundo (l/s) para 500 l/s, com perspectiva de ser duplicada posteriormente, quando as áreas de expansão imobiliária já estiverem consolidadas.

Investimento

Para cumprir as metas de ampliar os serviços de água e esgoto no estado, a Embasa vai investir, somente neste ano, cerca de R$ 1,7 bilhão em obras para implantar, ampliar e realizar melhorias de infraestrutura de sistemas de água e esgoto nos municípios em que atua. O valor faz parte do maior plano de investimentos da história empresa para os próximos cinco anos na Bahia, no valor de R$ 6,7 bilhões. De acordo com Leonardo, ainda há a expectativa de captar mais R$ 424 milhões para este ano, o que totalizaria R$ 2,1 bilhões em 2024.

Unidade de Comunicação Empresarial da Embasa