Leilão de veículos e sucatas do Detran-Ba já está aberto para visitação

Nos pátios credenciados do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito), das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana, há 315 lotes disponíveis para leilão. Os lances podem ser feitos de forma eletrônica, através do site www.hastaleiloes.com.br. É fundamental que o interessado acesse todas as informações no edital 01/2023, disponível no site do órgão (www.detran.ba.gov.br), na aba leilões, ou pelo telefone (71) 3116-2300.

Os registros dos lances podem ser feitos até o dia 13 de fevereiro. No site do leiloeiro também é possível ver imagens das unidades disponíveis. Entre os destaques o Toyota yaris, ano 2018/2019, com lance inicial de R$ 9.000,00. Outro destaque é o VW/Fox, com lance inicial de R$ 6.000,00, ano 2016/2017.

Estarão aptas para habilitação na hasta pública, as empresas dotadas de certificado de credenciamento para o exercício da atividade de desmonte de veículos automotores, emitido junto ao Detran-BA.

Visitação

O veículo de leilão é entregue livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do ano em exercício e o valor proporcional do IPVA, a partir da data da aquisição.

Os endereços para visitação são: Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 2221, Caseb, em Feira de Santana e, em Alagoinhas, Rua Padre Godinho, s/n, Santa Terezinha. Em ambos os municípios a visitação já está liberada e segue até 10 de fevereiro.