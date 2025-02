Leilão do Detran em Rio Preto (SP) tem moto a R$ 800 e carro de luxo

São Paulo — O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai realizar, a partir do dia 24 de fevereiro, um leilão com veículos recolhidos por infração nas ruas de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O pregão contará com 554 veículos com condições de circular entre motos, carros e outros modelos. Entre eles estão um Fiat Uno com lance inicial de R$ 1,5 mil, Gols na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil e motos por R$ 800.

Carros maiores também poderão ser adquiridos, como um Jeep Commander 2022 com lance inicial de R$ 60 mil e um Chevrolet Tracker LTZ de 2017, a R$ 23.700.

Além dos automóveis, o leilão contará com 394 unidades de sucatas aproveitáveis para desmonte e 387 destinadas à fundição e reciclagem.

