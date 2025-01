Leilão do Itaú oferece 102 imóveis com lances a partir de R$ 46,9 mil

O banco Itaú irá promover com a Biasi Leilões a venda de 102 lotes na próxima sexta-feira, 31. Os lotes têm salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos. A relação completa de propriedades está disponível neste link.

+Quanto custa financiar um imóvel em 2025? Veja taxas e simulações de parcelas

Ao arrematar o imóvel a vista, será possível conseguir ainda um desconto de 10% a 15% sobre o valor do lance, conforme o lote desejado. Há no entanto também condições de pagamento financiado em até 78 vezes, também com condições variáveis de acordo com cada lote. O pagamento da primeira parcela, no entanto, terá de ser feito em até 30 dias.

O imóvel de menor valor disponível é uma apartamento de 37 m², situada em um condomínio no município de Lauro de Freitas (BA), com lance inicial de R$ 46,9 mil. O mais caro é uma casa de condomínio com 771 m² e terreno de 897 m² na cidade de Barueri (SP).

Os lances já podem ser realizados no site da Biasi Leilões. O encerramento do prazo para propostas ocorrerá no dia 31, às 15h.

Cuidados antes de um leilão

Por conta desta estrutura de competitividade pelo lance mais alto, é importante estabelecer previamente um limite máximo para o quanto você pode gastar no leilão. Assim, você reduz os riscos de se empolgar e oferecer um valor maior do que pode de fato arcar. Lances feitos e não pagos podem ocasionar multas e outras punições.

Busque também conhecer a reputação da casa de leilões para não cair em golpes, principalmente ao se tratar de leilões online. No caso dos certames de imóveis, analise previamente todas as informações disponíveis previamente.

Leia cuidadosamente o edital do lote desejado e atente para as condições de pagamento oferecidas. Não esqueça de incluir a taxa do leiloeiro no valor de 5% do lance ao preço final oferecido.

Serviço

Leilão de imóveis residenciais e comerciais – Biasi Leilões e Itaú

Data e hora: Aberto para lances até 31 de janeiro, às 15 horas

Quantidade de imóveis: 102

Regiões: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PE, PI, PR, RJ, RS, SC e SP.

Lances: a partir de R$ 46,9 mil

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões.

Página com todos os imóveis: Clique aqui

O post Leilão do Itaú oferece 102 imóveis com lances a partir de R$ 46,9 mil apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.