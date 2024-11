Leilão promovido por Ronaldo Fenômeno é marcado por confusão entre patrocinadores; entenda

O Leilão Galácticos, promovido pela Fundação Fenômenos do ex-jogador Ronaldo, realizado na última quinta-feira (21) e com continuidade neste domingo (24), em São Paulo, gerou polêmica entre patrocinadores devido à desorganização do evento. Representantes de oito grandes marcas relataram prejuízos e já acionaram a justiça para reaver os valores investidos.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, CEOs de marcas patrocinadoras foram impedidos de entrar no evento, realizado no Clube Monte Líbano, por falta de mesas disponíveis. O episódio resultou em um clima tenso, com discussões na porta do local, enquanto os organizadores atribuíram a confusão à superlotação.

PREJUÍZOS E AÇÃO JUDICIAL

Os empresários, que investiram cerca de R$ 2 milhões no projeto, relataram não apenas falhas de logística, mas também atrasos na montagem, desorganização interna e descumprimento de outros pontos do contrato. Um dossiê está sendo preparado pelos patrocinadores para expor as infrações cometidas e alertar o mercado sobre futuras parcerias com a marca Ronaldo Fenômeno.