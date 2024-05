Leite ajuda federal à concessionária do aeroporto Salgado Filho

Solicitação foi feita ao ministro Rui Costa durante reunião nesta 4ª feira (29.mai); terminal está interditado desde 3 de maio

O aeroporto Salgado Filho (RS) foi inundado pelas chuvas e ainda não tem data para reabrir Ricardo Stuckert/Presidência da República – 6.mai.2024

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que o governo federal ajude a concessionária Fraport a recuperar o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O pedido foi feito em conversa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a portas fechadas, nesta 4ª feira (29.mai.2024).

“É muito importante que se dê a certeza e a tranquilidade à concessionária para que ela possa promover os investimentos, garantindo o reequilíbrio no contrato para que ela recupere o aeroporto quanto antes”, disse Leite à imprensa, ao final da reunião.

O terminal aéreo está interditado para pousos e decolagens desde 3 de maio e não tem previsão de reabertura. Ele foi tomado pelas águas das enchentes que atingiram o Estado, o que inviabilizou a operação. A Fraport montou uma estrutura no Terminal ParkShopping Canoas, onde a operação acontece temporariamente junto a outros aeroportos do interior do Estado.

No dia 21 de maio, a Fraport pediu à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) uma reavaliação dos termos do contrato de concessão pelo prejuízo causado pelas águas. O pleito está em análise.

“Qualquer tipo de impasse que houver entre concedente e concessionário vai punir ainda mais a nossa sociedade. A gente precisa que isso se resolva rapidamente para que os investimentos aconteçam e o aeroporto volte à normalidade”, afirmou o governador.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumpre agenda nesta 4ª feira no Rio Grande do Sul. Ele faz visitas técnicas ao terminal de Canoas e ao Aeroporto Salgado Filho.

OUTRAS PAUTAS Segundo balanço feito por Leite, também foram postas em pauta com o ministro a concessão do benefício emergencial para manutenções de empregos no Estado e a preocupação com a perda de arrecadação pública.

Ele solicitou um aporte de recursos para o setor elétrico e de transporte público e a contemplação de projetos enviados ao Novo PAC Seleções anteriormente à tragédia no Rio Grande do Sul que visam evitar novos desastres. São esses:

Execução de obras no sistema de proteção contra cheias no Delta do Jacuí, em Eldorado do Sul. Custo estimado é de R$ 447 milhões; Execução de obras na Bacia do Feijó, entre Alvorada e Porto Alegre. Custo estimado é de R$ 2 bilhões; Contratação de estudos para a Bacia do Taquari-Antas, que abrange municípios como Antônio Prado, Veranópolis, Bento Gonçalves e outros. Custo estimado é de R$ 323 milhões. Leia mais:

