Lembra da Vagabanda? Há 20 anos, grupo musical fictício levava ‘Malhação’ a bater recordes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ano de 2024 representa o 20° aniversário da Vagabanda, grupo fictício que fez barulho em 2004 na novela “Malhação” (Globo). A história, disponível no Globoplay, fez tanto sucesso que até hoje representa a maior audiência do folhetim, com uma média de 32 pontos. Por vezes bateu 45 pontos.

A trama principal girava em torno do amor entre Letícia Silva (Juliana Didone) e o bad boy Gustavo (Guilherme Berenguer), mas o que parecia empolgar mesmo o público era a sintonia dos componentes da Vagabanda, que viraram o centro das atenções do colégio Múltipla Escolha.

Na época, a vocalista do grupo era a então novinha Marjorie Estiano em seu primeiro trabalho na TV. Ela era Natasha, apaixonada pelo guitarrista vivido por Berenguer. Catraca (João Velho) completava a banda na bateria.

“Os momentos mais bacanas que eu tenho na memória são os bastidores. Conseguimos reunir talentos e uma química espetacular, com respeito, cumplicidade e generosidade. Se tivesse um spinoff da Vagabanda eu toparia”, diz Berenguer, 44, que também estreava na TV e hoje mora nos Estados Unidos, onde trabalha com consultoria de negócios e imóveis e investe em uma empresa de tecnologia.

“Foi o trabalho que mais gerou conexão com o público. Fizemos história na própria Globo e marcamos uma geração. O Gustavo realmente ocupa um espaço único no meu ranking”, completa.

Na novela de Ricardo Hofstetter, a Vagabanda produziu quatro canções que repercutiram fora da TV. A principal delas, “Você Sempre Será”, já foi interpretada por nomes como Thaeme, Ana Canhoto, Lexa e Matogrosso e Mathias.

Naquele ano, após estourar na novela, a música ficou em primeiro lugar entre as mais pedidas das rádios por seis semanas e foi eleita a música do ano de 2004 no Prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão.

Outra curiosidade é que esse hit havia sido composto para ser enviado à dupla Sandy & Junior como parte do disco “Identidade” (2003), mas a parceria não deu certo, e a canção foi adaptada para o folhetim no ano seguinte.

Outro dado curioso foi revelado pelo produtor musical Victor Pozas, um dos responsáveis pelas criações: a ideia inicial era escalar Berenguer para ser o cantor da Vagabanda, mas Marjorie ganhou esse posto ao impressionar com sua voz nos ensaios para a novela. Procurada pela Folha de S.Paulo para dar seu depoimento sobre aqueles tempos, Marjorie alegou, via assessoria, estar sem agenda.