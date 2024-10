Lembra dele? Ex-Bahia, Léo Medeiros é eleito prefeito em Recreio-MG

Um velho conhecido da torcida do Bahia foi eleito prefeito neste domingo em Minas Gerais. O ex-volante Léo Medeiros, com passagens por clubes como Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR, será o novo chefe do Executivo da cidade de Recreio, na Zona da Mata mineira.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Léo Medeiros venceu a eleição contra Dilson Coimbra (Republicanos) por uma margem apertada. O ex-jogador obteve 51,16% dos votos válidos (3.430 no total), enquanto seu adversário recebeu 48,84% (3.274 votos), uma diferença de apenas 156 votos.

Aos 43 anos, Léo Medeiros tomará posse como prefeito no dia 1º de janeiro de 2028, com mandato até 31 de dezembro do mesmo ano.