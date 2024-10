Lenda do futebol holandês, Johan Neeskens morre aos 73 anos

O futebol se despediu de mais uma lenda nesse domingo (6/10). Um dos principais nomes do futebol holandês, Johan Neeskens faleceu aos 73 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em comunicado, a federação holandesa lamentou o falecimento de Neeskens.

“Estamos profundamente tristes com o falecimento repentino de Johan Neeskens. Para sempre um dos nossos maiores ícones. Descanse em paz, Johan”, disse a federação.

Um dos maiores nomes da história do futebol holandês. Ex-meia, ele atuou ao lado de Johan Cruyff no Ajax, no Barcelona e na seleção holandesa. Juntos, eles fizeram parte do Carrossel Holandês, equipe que encantou o mundo na Copa de 1974, quando ficaram com o vice-campeonato.

Neeskens atuou em 49 jogos com a camisa da Holanda e marcou 17 gols. Ele se aposentou dos gramadas em 1991, jogando pelo Zug 94, da Suíça.