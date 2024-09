Lendas Brasileiras: CIA de Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato estreia espetáculo quinta (05)

Se ao andar pela mata você escutar um triste relinchar, ou sentir um redemoinho passar. Se ver uma cobra de fogo ou mesmo um lindo canto vindo das águas, ou o uivar em plena lua cheia, não se assuste, são os guardiões da floresta em ação!

É nesse clima de magia e encantamento que os artistas mirins da Companhia de Teatro da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML), unidade da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA) convidam a todos para assistir ao espetáculo ‘Lendas Brasileiras’. A estreia será quinta-feira (05), às 10h00, no teatro da BIML.

A peça fica em cartaz nos dias 12, 19 e 26 de setembro (quinta-feira) e 09, 16, 23 e 30 de setembro (terça-feira), às 9h30, no teatro da BIML.

Com direção de Maick Barreto, o elenco é formado pelos atores mirins: Alice Vasconcelos Ribeiro Lage, Ana Rebeka do Carmo dos Reis, Darlan dos Santos Bispo, Tião Hughes Guerreiro Marques, José Eduardo Castro Vasconcelos, Lara Magalhães Souza, Marina Dias Bandeira e Thainá Aleluia dos Santos.

“A montagem de Lendas Brasileiras foi um processo muito rico e desafiador. Trabalhamos com muitos mitos e Lendas do folclore brasileiro com nosso elenco Mirim, que ficou curioso e animado para dar vida a esses personagens. Construímos um trabalho divertido e cheio de referências da nossa cultura. Estamos felizes e ansiosos pela estreia”, destacou o diretor teatral Maick Barreto.

SERVIÇO

CIA de Teatro BIML estreia Espetáculo Lendas Brasileiras

Quando: 05/09, às 10h

Onde: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Praça Almeida Couto, s/n – Nazaré Salvador/BA

Aberto e gratuito

Fonte: Ascom/FPC