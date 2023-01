Lene Sensitiva prevê separação de casal global, morte de apresentadora e atentado contra Lula; confira

A vidente Lene Sensitiva fez previsões curiosas e negativas para 2023. Em entrevista ao site da Jovem Pan, ela afirmou que entre as principais visões estão a separação de Luciano Huck e Angélica, a morte de uma apresentadora da Globo e de quatro influencers, além de um atentado contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cartomante também comentou que no próximo ano surgirá um novo vírus, falou como será o mandato do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), previu a situação do presidente Jair Bolsonaro (PL) e também enxergou uma morte no mundo sertanejo, assim como foi a da cantora Marília Mendonça.

Famosos

De acordo com Lene, um dos assuntos que vai chocar o mundo dos famosos em 2023 será a separação de Luciano Huck e Angélica. A vidente diz que o caso será rodeado de polêmicas. “Essa separação acontece em 2023 e muita gente vai ficar impressionado. Luciano Huck vai se envolver em outro relacionamento. Vai ser cheio de polêmica, muita coisa vai vir à tona na vida de Huck”, revelou. Ela também conta que outra separação que vai abalar é a de Sandy e a de Júnior. “Os dois ficarão solteiros novamente. Ela pode ter até outro filho, mas o casamento dela não dura. A separação ocorrerá entre 2023 e 2024”, comentou Lene. Atualmente, Sandy é casada com o músico Lucas Lima há 14 anos. Já Júnior é casado com Mônica Benini desde 2014.

Morte

Em relação às mortes, a cartomante fez previsões de que uma apresentadora, jornalista da Globo, passará por um problema de saúde e não conseguirá se curar. “Por ética, não vou falar o nome dela, mas é uma grande jornalista. Vai vir a desencarnar”, afirma. Além dela, a vidente diz que quatro influenciadores digitais vão morrer entre 2023 e 2024. “São influencers bem conhecidos e que vão fazer o Brasil chorar, mas por ética não vou falar os nomes”, frisou. O mundo sertanejo também vai sofrer com um perda, assim prevê Lene. “Cantor muito famoso mesmo vai falecer, vai abalar o Brasil, abalo igual ao da Marília Mendonça, por teimosia dele, porque ele poderia evitar”, disse. Ela também acredita que uma dupla sertaneja vai seguir carreira solo. Isso porque um dos integrantes vai morrer. Lene também vê uma tragédia na família de Deolane Bezerra em 2023. “Vejo muito choro no meio dessas irmãs”.

Política

Na política, Lene comentou que o presidente eleito Lula sofrerá um atentado no dia da posse. “Ele precisa ter cuidado para subir na rampa, porque podem tentar matá-lo. Eu falei para ele. Eu no lugar dele receberia a faixa, mas não subiria a rampa porque o risco de morte é muito grande. Vai ter muita segurança? Vai. Mas é bom ele cuidar, porque vão tentar assassiná-lo, sim”, explicou. Ela também fez previsões positivas para o governo do petista. “Ao longo de todo o mandato dele vai ter muitos desafios, mas eu vejo o Brasil andando. O Brasil vai prosperar. Muitas verdades virão”, comentou. Por outro lado, a vidente disse que o presidente Bolsonaro pode ser preso nos próximos anos e citou até mesmo um possível infarto do atual mandatário. Além disso, falou que seus filhos poderão perder os mandatos políticos. “Bolsonaro vejo que pode vir a ser preso junto com os filhos dele. Tem muita revelação vindo. Muitas descobertas. Muitas pessoas que apoiaram ele vão se decepcionar e ver a verdadeira farsa. O que eu vejo do Bolsonaro é que ele pode vir a ser preso e também pode sofrer um infarto. Os filhos dele também vão se envolver em polêmica e poderão não finalizar o mandato, e podem acabar presos”, previu.

Sobre o mandato de Tarcísio de Freitas, a vidente falou que não vê o Estado de São Paulo prosperando nos próximos quatro anos. De acordo com ela, o governador eleito, inclusive, terá que tomar cuidado com a própria saúde. “O Tarcísio vai fazer um péssimo mandato. Acharam ruim o Doria, o Tarcísio vai colocar o Doria no bolso. Não vejo um mandato tão positivo assim. O Doria teve uma coisa boa. Ele lutou pela vacina. Esse aqui não vejo crescimento e não vejo vantagem nele. E o Tarcísio tem que cuidar da saúde dele. Pode não ir para frente devido a um problema de saúde muito grave que pode aparecer para ele”, disse ela.

Pandemia

Questionada sobre a pandemia, Lene comparou com a dengue. Segundo ela, vai “existir sempre, mas sem tanta força”. No entanto, ela teve uma visão de que um novo vírus aparecerá entre 2023 e 2024. “Esse sim é terrível. Espero que seja contido pela raça alienígena porque eles estão de olho aqui no nosso planeta. São eles que estão evitando danos maiores. São eles que estão controlando tudo. E vai vir a grande revelação da existência dos alienígenas nesse planeta”, completou.