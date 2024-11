Leniel Borel é destaque no Profetiza Rio em Italva no Dia do Evangélico

O vereador eleito Leniel Borel foi uma das principais atrações do Profetiza Rio, evento que marcou o Dia do Evangélico no último domingo (17/11) em Italva. O encontro aconteceu no Parque de Exposições e reuniu grandes nomes da música gospel. Sua participação foi um dos momentos mais aguardados do evento.

O Profetiza Rio contou ainda com a participação de Anderson Freire, Charles Martins, Ministério Apascentar de Nova Iguaçu e Samuel Messias, além de atrações voltadas para crianças, como a Turma da Alegria no Profetiza Rio Kids.

Das 9h às 20h, o evento ofereceu uma programação variada, com entrada gratuita. Além dos shows, os participantes puderam visitar exposições de editoras cristãs, adquirir produtos religiosos e aproveitar a praça de alimentação.

