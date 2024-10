O engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, foi eleito vereador no Rio de Janeiro nas eleições de 2024. Leniel, que se tornou uma figura de grande visibilidade nacional após a trágica morte de seu filho em 2021, obteve 34.359 votos, garantindo uma vaga na Câmara Municipal.

Ao longo de sua campanha, Leniel reforçou seu compromisso com a busca por justiça e a defesa de políticas públicas voltadas à proteção das crianças, além de lutar contra a impunidade e o abuso infantil.

Sua tragédia pessoal com a perda de Henry o motivou a ingressar na política, onde pretende atuar em prol de famílias que enfrentam situações semelhantes.

Leniel chega à Câmara com um forte apoio popular e um desejo de fazer a diferença, usando sua experiência de vida para promover mudanças significativas na legislação e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

The post Leniel Borel, pai de Henry Borel, é eleito vereador no Rio de Janeiro com 34.359 votos appeared first on Fuxico Gospel.