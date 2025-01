Leniel Borel toma posse como vereador no Rio de Janeiro

Leniel Borel foi empossado vereador do Rio de Janeiro nesta semana. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que seu mandato será focado na defesa das crianças e adolescentes, destacando a busca por justiça e mais oportunidades para as famílias cariocas.

Na postagem, Leniel declarou: “Minha luta sempre foi por justiça e por um futuro melhor para nossas crianças. Cada passo dessa caminhada tem sido movido pelo desejo de proteger e oferecer mais oportunidades para elas”.

Ele também ressaltou que pretende transformar suas ideias em ações concretas no cargo de vereador. “Agora, como vereador do Rio, tenho a chance de fazer ainda mais, de transformar essa missão em ações concretas que façam a diferença na vida de tantas famílias”, escreveu.

O vereador concluiu sua mensagem agradecendo o apoio recebido: “Sou grato a cada um que acredita nesse propósito. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro, cheio de amor e esperança para nossas crianças e adolescentes”.

Leniel Borel assume o cargo com foco em iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento das novas gerações, conforme destacado em suas redes sociais.

