Léo Condé comanda primeiro treino pelo Vitória de olho no Jacuipense

O técnico Léo Condé realizou seu primeiro treino no comando do Vitória na tarde desta sexta-feira (10), após ser apresentado oficialmente pelo clube. O Leão se prepara para enfrentar o Jacuipense neste domingo, às 16h, no Barradão, pela oitava e penúltima rodada do Campeonato Baiano.

O novo treinador começou os trabalhos com uma conversa com o elenco rubro-negro no gramado do CT Manoel Pontes Tanajura. O assistente Renato Negrão e o preparador físico Diego Kamimura, que se apresentaram nesta sexta, também participaram.

O treinamento foi iniciado com Kamimura orientando o aquecimento. Em seguida, Condé comandou uma atividade em campo reduzido com os prováveis titulares que vão enfrentar o Jacuipense. Na segunda parte da atividade, esses jogadores treinaram mais uma vez com o preparador físico, realizando exercícios de liberação.

Enquanto isso, os demais atletas fizeram um treino técnico sob a batuta de Léo Condé.

O volante Rodrigo Andrade foi liberado pelo departamento médico rubro-negro e deu início à transição com Vinícius Franco, assistente da preparação física. Já o atacante Rainha treinou na academia.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã deste sábado (11), quando Condé define os atletas que irão a partida contra o Jacuipense. O time ocupa a 5ª colocação do Campeonato Baiano, com 10 pontos. Está a dois de distância do Itabuna, que fecha o G4.