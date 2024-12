Leo de Neco finaliza gestão com 78% de aprovação e incentivo para eleição de 2026 em Gandu

O atual prefeito de Gandu, Leonardo Barbosa Cardoso, o “Léo de Neco” (Avante), deixa o segundo mandato consecutivo à frente do município com 78,95% de aprovação na gestão. É o que aponta o levantamento contratado pelo Bahia Notícias junto a Séculus Análise e Pesquisa. Em 2024, o gestor deve deixar o cargo em favor da sucessora eleita, Daiana Santana, a “Dai de Leo de Neco” , também do Avante.

A pesquisa, que ouviu 380 munícipes nos dias 21 e 22 de dezembro, aponta que 13,16% desaprovam o último mandato de Leonardo, entre 2021 e 2024. 7,89% não souberam responder ou não opinaram. O levantamento utilizou entrevistas presenciais e possui um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de até 5%.

No detalhamento da avaliação, o 38,16% dos entrevistados descreveram a gestão do atual prefeito como “ótima”, 36,84% como “boa” e 17,63% disseram “regular”. Outros 1,58% apontaram o mandato como “ruim” e 3,16% como “péssimo”. 2,63% cidadãos não opinaram.

Em cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos atores políticos, 63,16% dos ganduenses apontaram o Léo de Neco como o principal vencedor das eleições municipais, a frente da sucessora eleita, Dai, com 15,79%. 14,47% responderam “outra liderança” e 6,58% não souberam ou não opinaram.

FUTURO NA POLÍTICA

No que diz respeito a futuros planos na política, 63,95% dos cidadãos aprovam totalmente a indicação de Léo de Neco de seguir um novo projeto político. 14,74% aprovam parcialmente e 16,05% não aprovam de jeito nenhum. 5,26% não opinaram.

Já para as eleições de 2026, em que serão escolhidos os gestores do executivo nacional e estadual, além dos deputados e senadores, 77,63% dos entrevistados conclui que o atual prefeito de Gandu deve sair candidato nas urnas. 17,37% apontam que ele não deve se candidatar e 5,00% não souberam ou não opinaram.

Ainda com relação às eleições de 2026, 76,32% dos ganduenses apontam que Léo de Neco deveria se candidatar a deputado estadual; 7,89% responderam “deputado federal”; 5,79% disseram “outro cargo e 10,00% não souberam ou não opinaram.