Léo Lins ironiza dança de atleta paralímpico e revolta a web. Veja

Léo Lins usou as redes sociais, nessa terça-feira (9/1), para fazer um post polêmico. O humorista publicou um vídeo do atleta paralímpico, Vinicius Rodrigues, participante do BBB 24, em tom irônico e de “piada”. Nas imagens, o integrante do grupo Camarote aparece dançando, erguendo sua perna amputada, durante a primeira Prova do Líder do reality.

O humorista, que estava sendo cotado como um dos nomes para entrar no BBB 24, escreveu na legenda do post: “É, amigos. Ainda bem que eu não entrei no Big Brother”. Nos comentários, alguns internautas criticaram a postura de Léo. Confira o post aqui.

“Que absurdo você fazendo alusão a esse tipo de humor atrasado. Se manca, meu irmão! Aposto que deve oprimir mulheres também”, escreveu um internauta. “Você nunca perde a oportunidade de falar bosta, né?”, disse outro.

Vale destacar que Leo foi detonado em 2022 após um vídeo em que mostra o comediante fazendo uma piada sobre pessoas com deficiência auditiva viralizar.

“Por exemplo, um ‘surdo mudo’ com mal de parkinson, é considerado gago? Imagine ele…”, diz Leo Lins em um trecho do vídeo, compartilhado no Instagram pelo próprio humorista.