Léo Lopes (PDT) leva mensagem de mudança e esperança aos bairros de Itamaraju

Durante o último final de semana, o candidato a prefeito de Itamaraju, Léo Lopes (PDT), intensificou sua campanha ao percorrer os bairros Itatiaia e Vista da Pedra, além das comunidades rurais do Tururim e Fazenda Vitória. Acompanhado por sua comitiva, Léo levou à população uma mensagem clara: a necessidade urgente de mudança e renovação no cenário político da cidade.

Em cada local visitado, o candidato ouviu atentamente as demandas dos moradores, destacando a importância de um governo próximo das pessoas e comprometido com suas necessidades reais. “Precisamos de uma gestão que escute o povo e traga soluções efetivas para os problemas que enfrentamos no dia a dia”, afirmou Léo Lopes.

A recepção calorosa dos moradores reforça o sentimento de esperança que sua candidatura vem despertando em Itamaraju. Léo Lopes se comprometeu a continuar sua caminhada, ouvindo a população e construindo propostas que possam transformar a realidade da cidade, reafirmando que a mudança é possível e necessária.

Por | Ascom Léo Lopes