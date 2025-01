Léo Pelé, do Athletico-PR, se pronuncia após caso de racismo

Vítima de racismo no clássico entre Athletico-PR e Coritiba nesse sábado (25/1), o zagueiro Léo Pelé se pronunciou sobre os ataques sofridos no Estádio Couto Pereira, casa do time rival.

Através das suas redes sociais, o atleta do Furacão afirmou que não deixará o crime passar impune e tomará as medidas necessárias contra o autor das ofensas.

“Vou tomar todas as medidas possíveis contra quem fez isso. Quem grita ofensa racista comete crime. Mas quem escuta e finge que nada aconteceu também tem culpa. O silêncio alimenta o racismo e isso precisa acabar”, afirmou Léo Pelé em suas redes sociais.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível identificar um torcedor do Coxa chamando o zagueiro de “macaco”, logo após Léo Pelé ser expulso, ainda no primeiro tempo da partida. O rosto do agressor não aparece no registro, mas as ofensas podem ser escutadas.

Veja o momento em Léo Pelé é atacado:

Após o ocorrido, Léo Pelé foi até a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), junto de um segurança do Athletico-PR, para registrar boletim de ocorrência sobre o caso. O local, no entanto, não tinha mais nenhum profissional em atuação após o jogo. Com isso, o B.O deve ser registrado nesta segunda-feira (27/1).

Confira o pronunciamento de Léo Pelé na íntegra:

“É inadmissível enfrentar tamanho desrespeito como o preconceito que sofri hoje no Athletiba. Racismo é crime! Não aceito e não deixarei passar!

O futebol é para todos e o respeito tem que estar acima de tudo!”.