Léo Prates reforça apoio a Elmar Nascimento: “Quando Lira e Elmar se afastaram já tinha dado a palavra”

“O meu apoio é para Elmar Nascimento, politica é credibilidade e palavra dada é palavra cumprida. Se Elmar não for candidato seguirei com o presidente Arthur Lira. Vou com Elmar até onde ele entender que deva ir, espero que ele ganhe a eleição, é um quadro que conhece bem a Câmara. Acho que será o melhor presidente da história”, afirmou o parlamentar.

O deputado federal Léo Prates (PDT) reafirmou seu apoio incondicional a candidatura de Elmar Nascimento (União) à presidência da Câmara dos Deputados, a despeito de qual for a decisão do atual mandátario da Casa, Arthur Lira (PP), em evento de entrega da Escola Municipal João Lino, localizada no Centro Histórico de Salvador, nesta manhã de terça-feira (22).

Mesmo como distanciamento de Arthur Lira da candidatura de Elmar Nascimento, Prates reforçou que sua posição não foi alterada.“Quando Lira e Elmar se afastaram já tinha dado a palavra, além do que tenho uma relação de amizade com Elmar. Não fiz compromisso secundário nenhum, o meu compromisso é somente com ele, que pode contar comigo para tudo.”

O deputado federal ainda comentou sobre a possibilidade de mudança, no caso de recuo do atual presidente para apoiar Antonio Brito (PSD). “Não fiz esse acordo, não firmei esse compromisso. Falei com Elmar do meu carinho por Lira, mas por ser baiano, por ter dado a palavra, eu sigo com Elmar. No caso deste acordo que ele fez, de seguir com outra candidatura, com todo respeito que tenho pelo deputado Antonio Brito, mas a minha tendência é seguir com Lira”, frisou.