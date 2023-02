Leo Santana chega ao 11° lugar com ‘Zona de Perigo’ no Spotify

O gigante conseguiu ser mais gigante ainda. Isso porque Leo Santana subiu no ranking e chegou na 11ª posição com a música “Zona de Perigo” no Spotify Global. Até o momento, ele conseguiu receber mais de 2 milhões de streams em 24 horas.

Além do sucesso no Spotify, o cantor também tem mostrado que a música está na “boca do povo” durante o Carnaval de Salvador. Ele tem arrastado multidões no circuito Dodô (Barra-Ondina) durante o festejo da capital, sem contar nos camarotes que tocam constantemente a canção.

No começo de fevereiro, o cantor chegou ao primeiro lugar na playlist Top 50 Brasil e a música ocupou a 30ª posição na playlist global da playlist Top 50 Global. O hit, lançado em dezembro de 2022, começou a viralizar após vários famosos e a esposa dele, Lore Improta, compartilharem o vídeo dançando.